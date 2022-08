Creditos de Bad – Como comprar o ganar tus propios superpoderes

Si bien el chat asi­ como el lugar de redes sociales de Bad son de empleo sin cargo, los Superpoderes son funciones avanzadas disponibles Con El Fin De todo el mundo los usuarios por una tarifa. Los creditos te ayudan a promover tu perfil desplazandolo hacia el pelo adquirir mas vision en Bad . Los usuarios de Bad podri­an mercar Superpoderes o Creditos con cualquier papeleta de reputacion, PayPal, SMS, App Store o G gle Play.

Como comprar creditos de Bad online

Para el consumidor de el lugar web, ingresar y adquirir creditos unico precisa unos pocos consejos. Sigue Con El Fin De iniciar

Inicia sesion en Bad .

Haga clic en el Creditos icono en el menu de la izquierda

Elaborar clic adquisicion hoy por hoy o Rematar en funcii?n sobre si bien posees creditos o no.

Seleccione la opcion sobre transaccii?n adecuada en la ventana emergente.

De adquirir con una postal de credito

Efectue clic en el menu desplegable Con El Fin De seleccionar la abundancia sobre creditos sobre Bad Con El Fin De adquirir.

Seleccione el tipo de tarjeta de credibilidad del menu desplegable.

Ingrese su nA? sobre postal en el ambito provisto.

Ingrese el sustantivo en el sub siguiente sector, igual igual que aparece en su cartulina.

Ingrese el mes y no ha transpirado ano sobre vencimiento con el menu desplegable.

Introduzca el codigo sobre seguridad en el ultimo ambito.

Realice clic en el azul Pagar con cartulina Boton para terminar su transaccii?n.

Para comprar con una cuenta de PayPal

Lleve a cabo clic en el PayPal Logotipo en el menu de opciones sobre paga en el ala izquierdo.

Seleccione la cuanti­a de creditos Bad que desea comprar en el menu desplegable.

Lleve a cabo clic en el gualdo PayPal Boton de seguir con su transaccii?n.

Sigue las indicaciones en la siguiente monitor de iniciar sesion y mercar tus creditos.

Con el fin de comprar con remuneracii?n por telefono

Efectue clic en el Pago por movil posibilidad desde la ventana emergente.

Seleccione el numero sobre creditos Bad que desea mercar en el menu desplegable.

Ingrese su numero de telefono movil en el ambito proporcionado.

prensa seguir para terminar su transaccii?n.

En caso de que esta presto para comprometerse a mercar creditos de las Superpoderes, Bad le provee la modo de obtenerlos. Para empezar a ganar creditos sobre Bad , haga clic en el icono de creditos en el lado izquierdo (el que parece monedas) para ingresar a la parte de creditos de el sitio web, y no ha transpirado realice clic en Gana tus creditos boton en la parte superior.

Alla encontrara una variedad de boletines informativos a los que puede suscribirse asi­ como encuestas que puede efectuar, que normalmente pagaran entre 100 desplazandolo hacia el pelo 500 creditos por transaccion. Las ofertas son principalmente de companias sobre tarjetas de reputacion, seguros y atencion medica. Tenga cautela al terminar una transaccion de conseguir creditos que no comprometa con una oferta pagada por siniestro; no ingrese la documentacion de su postal de credibilidad y no ha transpirado Cerciorese de leer la letra pequena.

Revise esta localizacion periodicamente de alcanzar mas clases sobre ganar creditos jugando y no ha transpirado practicando compras en otros sitios web.

Como mercar creditos Bad en Android

Para los usuarios de la empleo de Bad Con El Fin De Android, dar con donde acceder y no ha transpirado mercar sus propios creditos es confuso. Los usuarios de Android tienen la alternativa sobre mercar creditos con tarjeta sobre credibilidad o trabajo de pago por movil. Siga dichos faciles consejos Con El Fin De comprar creditos de Bad desplazandolo hacia el pelo activar Superpoderes desde su mecanismo Android

Navega a la pantalla sobre inicio.

Haga clic en su apelativo de accesar a su cuenta.

Seleccionar Superpoderes desde el Perfil menu.

Haz clic en el sombrio Activar superpoderes boton para seguir.

Escoge de retribuir por celular oTarjeta sobre credito sobre la listado provista, como se ilustra arriba.

Pro Siga las indicaciones que se dan Con El Fin De completar su obtencii?n.

Tenga cuidado de no dejar inadvertidamente el menor cargo recurrente. Este concentrado a las casillas previamente marcadas que le permiten suscribirse desplazandolo hacia el pelo lea toda la letra pequena.

Compre creditos Bad en iPhone, iPod Touch asi­ como iPad

De las usuarios de la empleo Bad Con El Fin De iPhone, hallar donde mercar creditos tambien puede ser confuso. Los usuarios sobre iPhone, iPod Touch e iPad se limitan a comprar creditos con las cuentas de Apple asi­ como la App Store. En caso de que desea usar la postal de credito, PayPal u una diferente posibilidad sobre paga, inicie sesion en el lugar web desplazandolo hacia el pelo siga las pasos proporcionados para adquirir creditos de Bad .

De lo opuesto, Pro siga todos estos faciles pasos Con El Fin De mercar creditos sobre Bad y activar Superpoderes desde su mecanismo Apple

Navega a la pantalla de inicio.

Lleve a cabo clic en su apelativo para obtener a su cuenta.

Seleccionar Superpoderes desde el menu lateral.

Elija la cantidad adecuada sobre creditos que desea comprar.

Ingrese su contrasena sobre ID sobre Apple, En Caso De Que se le solicita, para completar su adquisicii?n.

Tenga cuidado de no dejar inadvertidamente el menor cargo recurrente. Este concentrado a las casillas previamente marcadas que le permiten suscribirse y lea toda la letra pequena.